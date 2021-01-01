  • Адрес г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 19Б
  • Телефон +7 (917) 623-74-85

Ландшафтный дизайн в Ульяновске

Ландшафтный дизайн и благоустройство под ключ от компании "Полив-Центр"

Наши услуги

Автоматический полив

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Ландшафтное проектирование

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Рулонный газон

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Благоустройство и озеленение

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Почему выбирают именно нас?

Оригинальные решения

Мы отходим от стереотипов и в каждый проект стремимся добавить нечто новое. Не такое, как у всех!

Услуги шеф-монтажа

Поможем реализовать имеющийся у вас ландшафтный проект - проконтролируем работу привлеченных специалистов.

Комплексный подход

От проекта до ухода за садом – один подрядчик. Мы несем ответственность за все этапы работ. Ваш сад будет органичен и выполнен в одном стиле.

Привлекательные цены

Мы не привлекаем посредников ни на этапе разработки проекта, ни после, в процессе реализации.

Качественные работы и материалы

Использование современных и качественных материалов, залог долговечности производимых работ.

Мы всегда на связи!

Мы готовы внести небольшие корректировки в проект практически на любом этапе работ.
 

Компания «Полив центр»

«Полив центр» – студия ландшафтной архитектуры и садового дизайна. Основным видом нашей деятельности является высококачественный и современный дизайн ландшафта.

За время работы мы завершили множество проектов различной сложности, среди которых садовые участки, загородные дома и сады. Наша основная задача заключается в предоставлении решения, которое будет действенным, эффективным и эстетичным в будущем!

Главные приоритеты архитекторов ландшафта «Полив центр» – профессионализм, создание схем высокого качества и полное удовлетворение клиента.

С нашей помощью качественный ландшафтный дизайн в Ульяновске недорого это более, чем реально.

Цена на услуги дизайна

Вы можете заказать выезд ландшафтного мастера для составления сметы и расчета итоговой стоимости работ для данного участка. Чтобы нанять мастера, просто оставьте свою заявку на нашем сайте.

Мы тесно сотрудничаем с каждым клиентом в индивидуальном порядке, чтобы обеспечить выполнение всех требований к садовому дизайну.

Что Вы получите при обращении к нам?

  • Создание здоровой атмосферы.
  • Расширение домашнего пространства.
  • Практическую пользу.
  • Комфорт.

Подробнее

За 10 лет выполнено более:

1500

деревьев и кустарников

250

уложенных газонов

150

систем автополива

100

проектов под ключ

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Наш адрес

г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 19Б